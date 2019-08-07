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Травма Сане серьезнее, чем ожидалось – это может повлиять на трансфер в Баварию

7 августа 23:59 21 Читати українською
Травма Сане серьезнее, чем ожидалось – это может повлиять на трансфер в Баварию
Лерой Сане / Соцсети

Вингеру Манчестер Сити Лерою Сане может потребоваться операция.

Игрок Манчестер Сити Лерой Сане получил травму в поединке за Суперкубок Англии против Ливерпуля. Немца заменили уже на 13 минуте.

Сане в случае перехода в Баварию установит сразу несколько рекордов и будет играть под знаковым номером

Повреждение Сане оказалось более серьезным, чем ожидалось. По итогам медосмотра, который состоится 8 августа, будет решено, нужна ли вингеру операция.

Ливерпуль – Манчестер Сити: Сане получил травму уже в дебюте встречи

Если хирургическое вмешательство все же необходимо, то Сане пропустит от нескольких месяцев до полугода, что может повлиять на переход немца в Бавраию, сообщает Sport Bild.

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Англия Лерой Сане Лерой Сане Бавария Бавария Манчестер Сити Манчестер Сити
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