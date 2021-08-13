Травма Попова закрыла Шабанову двери в другой клуб – Динамо уже внесло изменения в заявку на сезон
Защитник Динамо Артем Шабанов, очевидно, останется в киевском клубе.
Динамо на 6 месяцев потеряло Дениса Попова, который получил травму крестообразной связки колена и уже был прооперирован.
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Такая ситуация заставила киевлян пересмотреть свои планы по поводу Артема Шабанова, которому летом искали новый клуб. Сообщалось об интересе СК Днепр-1 и польской Легии, за которую он уже выступал на правах аренды.
Очевидно, Артему придется минимум первую половину сезона провести в Динамо. Столичный клуб уже сделал соответствующие изменения в заявке. Теперь на официальном сайте УПЛ место Дениса Попова занял именно Артем Шабанов.
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