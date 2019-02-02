Травма Пластуна, которую игрок получил в полуфинале Кубка Бельгии, оказалась несерьезной

Украинский защитник Гента Игорь Пластун получил повреждение в полуфинальном матче Кубка Бельгии против Остенде.

На 38-ой минуте матча против Остенде украинский футболист получил удар в голову и не смог продолжить игру, тренер Гента был вынужден сделать замену.

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Предварительный диагноз врачей – сотрясение мозга, к счастью, не подтвердился, Игорь Пластун уже занимается с командой в общей группе.

Напомним, Гент в полуфинале Кубка Бельгии победил Остенде в серии пенальти, решающий 11-метровый удар реализовал Роман Безус, кроме этого украинец на последних минутах основного времени забил гол и перевел игру в овертайм.

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