В матче 19-го тура английской Премьер-лиги Челси минимально обыграл Кристал Пэлас (2:1), но "синие" потеряли Михаила Мудрика из-за повреждения.

Мудрик прокомментировал свое повреждение в матче с Кристал Пэлас – украинец успел отличиться голом

По информации Football London, повреждение украинского вингера выглядит несерьезным, Мудрик может полностью восстановиться к следующему матчу английского чемпионата, который состоится уже 30 декабря. Подопечные Маурисио Почеттино будут принимать Лутон.

Напомним, гол в ворота Кристал Пэлас стал для Михаила уже четвертым в текущем сезоне и третьим в АПЛ. Мудрик стал первым украинцем из сезона 2007/08, забившим 3 гола за Челси в течение одного розыгрыша АПЛ – тогда Андрей Шевченко отличился 5 забитыми мячами.

Челси победил Кристал Пелас – Мудрик забил гол, мог оформить дубль и "растворился" после перерыва