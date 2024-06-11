"Миколенко травмировал голеностоп! Сразу следует стоит отметить, что речь идет о новой травме. Повреждение голеностопа в Эвертоне было на левой ноге.

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Относительно механизма этой травмы, то контакт был в ногу, которая четко увязла в газоне, которую игрок ставил в развернутом состоянии для прострела. Таким образом повредилась внутренняя группа связок, а также потенциально межкостный синдесмоз.

Я бы не стал хоронить шансы Виталия на Евро-2024, игроки часто реагируют эмоционально на такие вещи в последней товарищеской игре. Добавляет также надежды то, что игрок держался сразу после удара за стопу, а не за связки. Есть надежда, что Виталий все-таки сможет поехать на чемпионат Европы, но пропустит первых 1-2 матча, если будет диагностирован ушиб или растяжение.

Если же травма все-таки подтвердится и внутренняя связка разорвалась, тогда Евро исключено. Минимальные сроки восстановления от такой травмы 3-5 недель. Следует ожидать первых данных обследования и реакции самого сустава на травму", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

Напомним, Миколенко травмировался в середине первого тайма и был заменен на Александра Зинченко.

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