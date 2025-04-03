Андрей Лунин получил травму и рискует не сыграть в ближайших матчах Реала.

После травмы Тибо Куртуа повреждение получил и Андрей Лунин. Украинский голкипер “сливочных” может пропустить до 4 недель из-за травмы, сообщает El Chiringuito TV.

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Однако в штабе Карло Анчелотти рассматривают вариант, чтобы 26-летний украинец сыграл на уколах с Валенсией. Это обусловлено кадровыми проблемами, ведь третьим голкипером "бланкос" является 19-летний Фран Гонсалес, который еще не дебютировал за основную команду.

Напомним, что 5 апреля Реал сыграет в Ла Лиге с Валенсией, а уже 8 апреля с Арсеналом в четвертьфинале ЛЧ. Лунин в текущем сезоне сыграл 12 матчей за "сливочных", пропустив 19 голов.

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