Марцело Брозович сможет сыграть в матче за третье место на ЧМ-2022.

Полузащитник сборной Хорватии Марцело Брозович сможет сыграть против Марокко в матче за третье место. Как информирует Sky Sport Italia, травма лидера "клетчатых" оказалась несерьёзной.

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В полуфинальном матче с Аргентиной Брозович был заменён на 50-й минуте из-за болей в бедре. После матча главный тренер сборной Хорватии Златко Далич признался, что заменил Марцело, чтобы не рисковать его здоровьем. "Это была мера предосторожности", – сказал тогда наставник.

Результаты обследования, которое игроку было проведено в среду, 14 декабря, никаких повреждений не выявили.

Матч Хорватия – Марокко состоится 17 декабря.

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