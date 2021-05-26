"Он сильный парень, уверен, восстановится быстро и снова будет играть. В июле, надеюсь, он уже сможет приступить к тренировкам, а возвращение на поле стоит ожидать в августе", – сказал Селюк в комментарии Meta Ratings.

Динамо объявило о возвращении целого ряда игроков из аренды – досрочный приезд скандального форварда

Напомним, 21-летний бельгиец получил травму в первом тайме поединка с Зарей после столкновения с голкипером Николой Василем. Каргбо покидал поле на носилках – его в карете скорой помощи срочно доставили из Чернигова в Киев. У форварда диагностировали многоосколочный перелом большеберцовой кости и небольшой – малоберцовой.

Каргбо перешел в киевское Динамо в 2019 году, подписав контракт с украинским клубом на 3,5 года. Прошлый сезон провел на правах аренды в Олимпике и успел сыграть за донецкую команду в 21 матче и забить 3 гола.

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