Нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук избежал серьезной травмы в матче против Мехелена в решающем противостоянии за выход в еврокубки.

Как известно, во вчерашнем матче чемпионата Бельгии против Мехелена форвард Гента Роман Яремчук травмировался и на 79-й минуте вынужден был покинуть поле.

Яремчук получил новый вариант продолжения карьеры в Европе

Однако, как утверждает Meta Ratings, повода для беспокойства у тренерского штаба сборной Украины относительно здоровья Романа накануне старта Евро-2020 быть не должно. Характер повреждения украинца оказался несерьезным. По словам самого футболиста, ничего страшного не произошло.

Уже в следующую пятницу, 28 мая, Яремчук должен присоединится к "сине-желтым" и начать подготовку к спаррингам с Северной Ирландией и Кипром.

Напомним, в текущем сезоне Роман провел за бельгийскую команду 42 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.

Безус с голом и ассистом стал героем Гента в финальной битве за Европу – Яремчук травмировался в последней игре сезона