Форвард Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук недолго будет оправляться от повреждения, полученного в лагере главной команды страны.

26-летний нападающий пропускал встречу четвертого тура Лиги наций против Ирландии (1:1) из-за повреждения. Оно оказалось несерьезным, сообщает Record .

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У Яремчука лишь небольшая проблема с голеностопным суставом, поэтому его восстановление не отнимет много времени. Очевидно, он сможет готовиться к новому сезону здоровым.

Отметим, что в июне Роман провел 3 из 5 поединков сборной Украины – против Шотландии, Уэльса (гол) и Армении. Две встречи с ирландцами форвард пропустил. Следующие матчи "сине-желтых" ждут в сентябре.

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