ПСЖ направил в FFF письмо с предупреждением о состоянии своих игроков. Ранее Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили травмы в матче Франции против Украины в квалификации ЧМ-2026, хотя парижане уведомляли футбольные власти страны о рисках. "Сегодня мы вынуждены выразить нашу глубокую обеспокоенность и недовольство по поводу сохранности здоровья наших игроков во время их вызовов в национальную команду", – говорится в письме.

ПСЖ на пороге грандиозного конфликта с Дешамом – парижане потеряли двух игроков из-за травм

На двух страницах парижане выразили сожаление по поводу отсутствия предварительных консультаций FFF с клубом.

Парижский клуб предложил Федерации футбола Франции внедрить протокол медицинской коммуникации, что гарантирует систематический, документированный и взаимный обмен информацией между медицинскими службами клуба и сборной, особенно если игроки находятся после серии матчей или уже имеют какие-то проблемы со здоровьем.

