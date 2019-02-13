Трапп: Шахтер хочет победить Айнтрахт и не будет искать оправданий

Голкипер Айнтрахта Кевин Трапп прокомментировал предстоящую встречу в 1/16 финала Лиги Европы с донецким Шахтером.

"Мы встречаемся с очень качественной командой. У них есть много техничных бразильцев и еще несколько хороших украинских игроков. Все они умеют играть в футбол. Они выступали в Лиге чемпионов в этом году. Соответственно, против Шахтера нужно показать все, на что мы способны.

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Может ли быть преимуществом, что у Шахтера не было официальных матчей? Конечно, всегда хорошо находиться в игровом ритме. Но с другой стороны, дончане точно знают, о чем идет речь. Они хотят победить и не будут искать оправданий. Следовательно, это не обязательно должно быть преимуществом.

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Не в первый раз в этом сезоне нам нужно в течение нескольких дней сосредоточиться на разных турнирах. Мы уже имеем определенный опыт, который, безусловно, помогает нам. Однако наступило время стадии плей-офф, в которой каждая ошибка строго наказывается", – цитирует Траппа официальный сайт Айнтрахта.