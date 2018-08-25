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Трапп отклоняет предложения аренды

12:56 20 Читати українською
Трапп отклоняет предложения аренды
Кевин Трапп / соцсети

Голкипер ПСЖ Кевин Трапп стремится остаться в команде несмотря на большую конкуренцию и отклоняет предложения других клубов.

Кевин Трапп отказался возвращаться в Германию, сообщает RMC Sport.

Наполи может подписать Траппа вместо Очоа

Сейчас немец считается третьим голкипером после Альфонса Ареола и Джанлуиджи Буффона. Зимой сообщалось об интересе Ливерпуля, но в итоге мерсисайдцы этим летом подписали Алиссона.

Источник сообщает, что вратарь мог вернуться в Айнтрахт, из которого перешел в ПСЖ.

Буффон отправляется на скамейку на 2 матча, в старте появится Ареола, – Тухель

Теги
Трансферы Франция Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Трансферы Чемпионата Германии Кевин Трапп Кевин Трапп Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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