Трапп – о матче против Интера: Для Айнтрахта это как поединок Лиги чемпионов

Вратарь Айнтрахта Кевин Трапп поделился ожиданиями от поединка 1/8 Лиги Европы против Интера.

"Это особенный матч для нас. Словно игра Лиги чемпионов. Отличный матч топ-уровня. Безусловно, мы работаем ради такого весь сезон. На такой матче не нужно себя дополнительно настраивать.

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У нас есть шанс сыграть на этом большом стадионе и пробиться в четвертьфинал Лиги Европы. Вряд ли кто-то верил, что у нас будет такой шанс.

Мы хотим завтра сыграть на победу. Мы способны на это. Мы не должны особенно расслабляться, потому что Интер – очень опытная команда. Нужно быть сосредоточенными на своей работе.

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Вероятно, завтра наши болельщики побьют рекорд по гостевой посещаемости. Это невероятно, игроки очень рады. Поддержка невероятно помогает", – цитирует Траппа твиттер Айнтрахта.