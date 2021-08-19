"Он играет и забивает. Лассина играет в очень важных матчах. Донецкий Шахтер за последние десять лет девять раз выступал в Лиге чемпионов, поэтому они ожидают только этого. Траоре выходит в стартовом составе, значит, он важен для команды.

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Кто-то может сказать, что Траоре выбрал деньги, перейдя в Шахтер, в чем нет сомнений. Но также он сделал и выбор в пользу своего спортивного будущего. Он там уже является ценным игроком, молодец", – цитирует Влаара Ajax Showtime.

Напомним, Траоре перебрался в Шахтер именно из Аякса за 10 млн евро. 20-летний форвард легко завоевал место в основе и уже успел забить 4 гола в 7 матчах за "горняков".

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