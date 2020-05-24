Траоре возглавил шорт-лист Ливерпуля

Мерсисайдцы настроены подписать лучшего дриблера АПЛ. Адама Траоре может уйти на повышение.

Юрген Клопп стремится разгрузить свое атакующее трио – Салах, Фирмино и Мане фактически незаменимы. Фаворитом немецкого тренера выступает Адама Траоре, убеждает скандальное издание The Sun.

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Вингер Вулверхэмптона оценивается в 60 миллионов фунтов, однако такую ​​цену Ливерпуль точно не заплатит. Возможно, свою роль сыграет желание самого Траоре перейти в более солидный клуб.

Адама стал одним из открытий текущего сезона, ворвавшись в список лучших вингеров АПЛ. В активе воспитанника Барселоны 7 ассистов и 4 гола в 28 матчах чемпионата.

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