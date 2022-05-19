"Надеюсь, что война в ближайшее время закончится, и я смогу вернуться в Украину. Я отлично проводил там время. Мы должны подождать и увидеть, как будут складываться дела. Хотя бы примерно через полтора месяца, чтобы также знать позицию ФИФА.

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Сейчас я в хорошей форме, могу выступать где угодно. Даже на самом высоком уровне. Мое состояние после травмы? Теперь я снова тренируюсь, но иногда было тяжело. Я видел, как партнеры играли в Лиге чемпионов, а я не мог ходить после операции", – сказал Траоре Voetbal.

Напомним, Траоре травмировал ахиллово сухожилие в матче ЛЧ против Интера еще в конце сентября. Буркиниец проходил продолжительное восстановления за границей и не находился в Украине, когда началась полномасштабная война против российских захватчиков.

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