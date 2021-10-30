Как стало известно в эфире УПЛ Online, Траоре уже прооперировали в Барселоне. Отмечается, что нападающий "горняков" должен перенести еще одну операцию спустя 2 месяца.

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А вот сроки восстановления Траоре неутешительны для "горняков" – сообщается, что Лассина пропустит около года из-за своей травмы. Напомним, 20-летний буркиниец получил травму колена после столкновения с Дюмфрисом в матче группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

Летом Шахтер заплатил Аяксу за Траоре около 10 млн евро. Форвард успел забить в футболке "горняков" 9 голов в 14 матчах.

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