"Об интересе Шахтера я узнал в июне, когда находился в расположении сборной Буркина-Фасо. Сначала мой дядя сказал мне об этом, а потом уже позвонили и агенты. Для меня это стало сюрпризом, я сразу начал рассуждать.

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В итоге решил, что для меня это хороший вариант, ведь у клуба есть фантастический проект. Часто смотрю футбол, поэтому хорошо знал и о Шахтере, и об Украине. Душан Тадич посоветовал мне переехать сюда. Сказал, что это команда, которая может играть в красивый футбол", – приводит слова Траоре FanDay со ссылкой на официальный сайт Шахтера.

Напомним, Лассина присоединился к "горнякам" летом этого года, подписав контракт сроком на 5 лет. Трансфер обошелся Шахтеру в 10 млн евро.

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