Траоре отправился в Украину – до трансфера в Шахтер остался последний шаг
Шахтер имеет большие шансы уже в ближайшее время оформить второй летний трансфер. Новичком станет Лассина Траоре.
Сегодня утром 20-летний форвард Аякса вылетел в Киев, информирует De Telegraaf. Для закрытия трансфера Траоре осталось пройти медосмотр и подписать документы.
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Контракт Лассины, которого Роберто Де Дзерби рассматривает в статусе основного форварда, будет рассчитан до 2026 года. Сумма трансфера по неофициальной информации составит 10 млн евро.
К слову, Траоре выступает за Аякс с 2019-го. В прошлом сезоне представитель сборной Буркина-Фасо сыграл 29 матчей, в которых отметился 10-ю мячами и 9-ю ассистами.
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