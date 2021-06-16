Шахтер имеет большие шансы уже в ближайшее время оформить второй летний трансфер. Новичком станет Лассина Траоре.

Лассина Траоре в ближайшее время станет игроком Шахтера / AFP

Сегодня утром 20-летний форвард Аякса вылетел в Киев, информирует De Telegraaf. Для закрытия трансфера Траоре осталось пройти медосмотр и подписать документы.

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Контракт Лассины, которого Роберто Де Дзерби рассматривает в статусе основного форварда, будет рассчитан до 2026 года. Сумма трансфера по неофициальной информации составит 10 млн евро.

К слову, Траоре выступает за Аякс с 2019-го. В прошлом сезоне представитель сборной Буркина-Фасо сыграл 29 матчей, в которых отметился 10-ю мячами и 9-ю ассистами.

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