Шахтер с новичками в стартовом составе мощно начал матч первого тура УПЛ против Ингульца и уже на 12-й минуте праздновал взятие ворот.

Шахтер – Ингулец: онлайн-трансляция официального дебютного матча Де Дзерби

Свой дебютный гол в официальном матче за "горняков" забил нападающий Лассина Траоре. Соломон мастерски разобрался с защитником и прострелил с левого фланга, Траоре оставалось только подставить ногу, чтобы перевести мяч в ворота.

Напомним, Шахтер приобрел Лассина у Аякса за 10 млн евро.

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