Траоре отметился дебютным голом за Шахтер
20:30 - Читати українською
Недешевые трансферы Шахтера сразу начали давать свои плоды.
12’ Лассина Траоре
34’ Алан Патрик
12’ Лассина Траоре
34’ Алан Патрик
Шахтер с новичками в стартовом составе мощно начал матч первого тура УПЛ против Ингульца и уже на 12-й минуте праздновал взятие ворот.
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Свой дебютный гол в официальном матче за "горняков" забил нападающий Лассина Траоре. Соломон мастерски разобрался с защитником и прострелил с левого фланга, Траоре оставалось только подставить ногу, чтобы перевести мяч в ворота.
Напомним, Шахтер приобрел Лассина у Аякса за 10 млн евро.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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