"Траоре не будет до следующего сезона, Мораес еще не начал тренироваться с нами. Пока не знаю, начнет ли он до зимней паузы или после. Рассчитываем, что Сикан, Педринью и Фернандо хорошо сыграют. Наша команда крепка даже без Траоре, хотя понятно, что Лассина был для нас плюсом, сейчас мы на первом месте без него, и наше желание – там же финишировать.

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Педринью два дня назад вернулся в общую группу и чувствует себя более-менее хорошо. Ему просто следует снова привыкнуть, изменить скорость и движение во время тренировки. Возможно, в субботу в стартовом составе он не выйдет, однако к Лиге чемпионов уже сможет быть готовым", – сказал Де Дзерби для сайта Шахтера.

20 ноября "горняки" сыграют с Рухом, а уже в среду на выезде встретятся с Интером в рамках ЛЧ.

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