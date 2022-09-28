Отдельные летние трансферы украинских футболистов в иностранные чемпионаты происходили с привкусом скандала, ведь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать Украину, хотя есть и исключения.

Несколько футболистов пересекли границу во время военного положения с помощью системы " Шлях ". Это приложение от Минцифры, благодаря которому водители призывного возраста могут пересекать границу, если перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы. Но мужчины могут находиться за границей не больше 30 дней.

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Как сообщает KDK , в статусе волонтеров по вышеупомянутой системе из Украины выехали три игрока Руха – Алексей Сыч (перешел в Кортрейк), Даниил Кондраков (Судува) и Роман Карасюк (Пюник). Аналогичным способом Егор Ярмолюк сменил СК Днепр-1 на Брентфорд.

Еще одним игроком, на которого упали подозрения, стал Владислав Кочергин. Он весной перебрался в Ракув, но по документам не пересекал границу и находится в Украине. Похожая ситуация с Юрием Батюшиным, ставшим игроком Дилы. Его выезд тоже не задокументирован, хотя он ехал через Крым.

Валерий Дубко покинул Украину с разрешения Львовской ОВА, которое получили все игроки Зари для сборов в Польше. Однако украинец не вернулся и стал игроком Дендера. Денис Фаворов разрешение на выезд получил от Государственной пограничной службы, после чего подписал контракт с Вечистой.

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