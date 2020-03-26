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Трансферов за 100 миллионов в футболе не будет еще 2-3 года, – экс-президент Баварии Хёнесс

12:37 44 Читати українською
Трансферов за 100 миллионов в футболе не будет еще 2-3 года, – экс-президент Баварии Хёнесс
Ули Хёнесс / Kicker

Бывший президент Баварии Ули Хёнесс убежден, что пандемия COVID-19 серьезно повлияет на расходы клубов на трансферном рынке.

"Подобного нельзя предсказать, но я не могу представить трансферов за 100 млн евро в ближайшем будущем. Трансферные суммы снизятся и не вернутся на прежний уровень следующие два-три года. Это коснулось всех стран. Скорее всего, нас ждет новый футбольный мир", – цитирует Хёнесса Kicker.

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К слову, УЕФА согласовал новую дату завершения чемпионатов в странах, чьи представители играют в еврокубках. Соревнования нужно завершить до 15 июля. После этого должны доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы. В организациях осознают, что, возможно, придется проводить поединки даже в августе.

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коронавирус Германия Ули Хёнесс
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