Журналист Игорь Цыганык рассказал, что полузащитник Динамо Владимир Бражко стал клиентом одной из крупнейших агентских компаний в мире.

"Авторизацию на представление интересов Бражка в Премьер-лиге и других топ-чемпионатах получила очень серьезная, одна из крупнейших агентских компаний в мире. На данный момент они занимаются возможностью трансфера Владимира Бражко за границу”, – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

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Напомним, прошлой зимой Динамо отказалось отпускать Бражко в английский Вулверхэмптон, который предлагал 22 миллиона евро за опорного полузащитника. "Волки", правда, были готовы выплатить всю сумму четырьмя траншами, из-за чего "бело-синие" отказались от продажи.

В прошлом сезоне Владимир провел за киевлян 37 матчей во всех соревнованиях, записав в свой актив 5 голов и 4 ассиста. Во второй половине сезона хавбек потерял место в основе Динамо.

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