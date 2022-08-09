Поединок завершился со счётом 1:1. Единственный мяч в составе Уотфорда в свой актив записал вингер команды Исмаила Сарр. Уже на старте встречи сенегалец заметил, что голкипер соперников далеко вышел из ворот и решился на удар со своей половины поля. Получилось идеально.

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Этот мяч стал для 24-летнего футболиста дебютным в нынешнем сезоне. Правда, в Чемпионшипе Сарр уже забивал – его 13 мячей на протяжении кампании 2020/21 помогли Уотфорду вернуться в элиту. Тогда казалось, что рекордные для команды 30 млн евро на трансфер себя оправдали. Однако в АПЛ нападающий забил всего 5 голов, а "шершни" вылетели.