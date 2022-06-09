"На самом деле цифры меня не волнуют. Я мог бы сделать гораздо больше голевых передач. Чувствую, что смогу забивать большее количество голов, и надеюсь, что сделаю это в следующем году.

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Но иногда мне кажется, что я играю за Сити немного осторожно, но когда я приезжаю в сборную Англии, мне кажется, что даже на тренировках я хорошо занимаюсь: забиваю, отдаю голевые передачи. Чувствую, что здесь чувствую себя гораздо более свободным. Хочу перенести это в клубный футбол и продолжить свое развитие", – цитирует Грилиша Metro .