Бывший нападающий сборной Англии впервые будет выступать за границей. Следующим клубом Кэрролла станет Брюгге, сообщает ряд бельгийских СМИ.

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По информации hln.be, накануне 33-летний нападающий уже прибыл в расположение Брюгге и успешно прошел медосмотр. Ожидается, что в ближайшее время Кэрролл официально станет одноклубником Эдуарда Соболя.

К слову, последним клубом англичанина был Рединг, за который он отыграл половину прошлого сезона. Наибольшую популярность Кэрролл получил благодаря переходу в Ливерпуль в 2010 году. Мерсисайдцы на тот момент побили свой трансферный рекорд, заплатив 41 млн евро.

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