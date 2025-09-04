В мужском футболе в период с 1 июня по 2 сентября состоялось почти 12 тысяч переходов, в женском – более 1 100. Как информирует официальный сайт ФИФА, расходы на трансферы выросли до 9,76 миллиарда долларов США – это самый высокий показатель в истории летних трансферных окон. Сумма выросла на 50% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Первое место по тратам заняла Англия – более 3 млрд долларов. Также английские клубы – вместе с португальскими и бразильскими – стали наиболее активными в плане количества входящих трансферов.

