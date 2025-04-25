Трансферный бан Ворсклы – стало известно, кто "подставил" Максимова и Ко
"Зелено-белые" узнали неожиданную причину своих неприятностей – команде "насолил" бывший легионер.
Как сообщалось ранее, Ворскла не может проводить любые трансферные манипуляции через бан, наложенный на клуб. Начало запрета на регистрацию игроков для полтавчан датирован еще 8 апреля, а срок ограничения продлится в течение трех следующих трансферных окон.
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По информации Tribuna, причиной бана стали жалобы со стороны албанского полузащитника Ардита Толи – клуб до сих пор не рассчитался с ним.
Напомним, хавбек перешел в Ворсклу в августе 2022 года за 120 тысяч евро из Тираны и покинул полтавчан в сентябре 2024-го в статусе свободного агента (1 ассист в 18 матчах). Сейчас Толи выступает за албанское Динамо Сити.
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