Трансферное окно в Бундеслиге поделят на две части – первая продлится всего день

Германия определилась со сроками ближайшего трансферного окна.

Клубы смогут подписывать игроков на протяжении двух периодов, утверждает Kicker.

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Первый продлится всего один день (1 июля) – официально оформят те соглашения, которые уже завершены и подписаны. Вторая часть окна растянется от 15 июля по 5 октября. Пандемия коронавируса существенно повлияла на расписание сезона, поэтому УЕФА дал командам дополнительное время на трансферы перед началом новой еврокубковой кампании.

Напомним, впереди (4 июля) в Германии еще запланирован финал Кубка между Баварией и Байером.

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