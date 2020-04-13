Трансферное окно не откроется 1 июля, – представитель ФИФА озвучил интересные планы

Главный юрисконсульт ФИФА Эмилио Гарсия Сильвер рассказал, как будет работать трансферное окно летом.

"ФИФА не может продлить сроки контрактов позднее чем 30 июня, но 1 июля трансферное окно еще не будет открыто, потому подписывать игроков не удастся.

Если срок аренды истекает 30 июня, игрок теоретически может вернуться в свой клуб, однако зарегистрировать его не будет позволено.

Возможно, трансферных окон будет несколько. Все зависит от того, когда возобновятся различные турниры. Есть идея закрыть окна до старта каждого из чемпионатов, необязательно, чтобы закритие совпадало во всех лигах", – цитирует представителя ФИФА Fox Sports.

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