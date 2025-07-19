Манчестер Юнайтед уже совершил этим летом три трансфера: сообщалось, что клуб подписал Бриана Мбеумо из Брентфорда в дополнение к уже официальным соглашениям о трансферах Матеуса Куньи и Диего Леона.

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Следующим шагом "красных дьяволов" может стать приобретение вратаря. Андре Онана выбыл из-за травмы подколенного сухожилия и, вероятно, пропустит остаток предсезонной подготовки, а также старт АПЛ против Арсенала.

Среди кандидатов – голкипер Антверпена Сенне Ламменс, который имеет лучшие показатели в бельгийской Про Лиге: 127 сейвов, 81,4% отраженных ударов и минус 14,5 пропущенных мячей относительно ожидаемых. По информации SPORTBIBLE, Ламменс уже давно находится в шортлисте Манчестер Юнайтед – первые переговоры состоялись еще этим летом, а интерес клуба берет начало с января.

Сам Ламменс уже прокомментировал слухи о трансфере для бельгийской прессы: "Когда я впервые услышал об этом, подумал: "Вау". Всемирно известный клуб, который за тобой следит. Это особенно. Конечно, об этом много говорили, и когда я делал сейв на тренировке – сразу раздавалось: Юнайтед то, Юнайтед се. Это только позитив. Особенно потому, что это лучшее соревнование в мире, а мой профиль, габариты и стиль игры схожи с английским футболом. Там нужно быть физически сильным – и это мне подходит".

Антверпен оценивает вратаря в 20 миллионов евро. Контракт игрока с клубом действует до 2027 года.

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