Трансферная кампания Карпат еще не завершена – Санжар раскрыл планы "зелено-белых"

Главный тренер Карпат Роман Санжар анонсировал новые подписания "зелено-белых", которые продолжают комплектовать команду перед возобновлением УПЛ.

"Я был инициатором переходов Каниболоцкого и Матара. Нам нужно усиление. От нас ушел Пидкивка, Кудрику нужна конкуренция. Каниболоцкий станет усилением. Эта позиция будет закрыта.

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У нас очень молодая команда, она стала еще моложе, чем в первом полугодии. Планирую подписать игроков еще на 2-3 позиции", – сказал Санжарв эфире Футбол NEWS.

Напомним, во время зимнего транферного окна Карпаты подписали грузинского защитника Гиоргадзе, чемпиона мира U-20 Хахлева, экс-голкипера Шахтера Каниболоцкого и форварда Олимпика Матара Дийе. Также известно, что на просмотре в лагере "зелено-белых" находится экс-игрок Черноморца Танчик.

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