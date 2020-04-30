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Трансферная цель Моуринью неожиданно завершил карьеру в 24

11:34 94 Читати українською
Трансферная цель Моуринью неожиданно завершил карьеру в 24
Тед Смит / фото с открытых источников

Бывший голкипер молодежной сборной Англии Тед Смит решил завершить профессиональную карьеру в возрасте 24 лет.

Вратарь выступал в составе Саутенд Юнайтед в Лиге 1 (английский третий дивизион), но огромное давление в соцсетях заставило его повесить перчатки на гвоздь в таком молодом возрасте.

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"Это был не я. Это было не то, что мне нравится. Мне нравится сама игра и тренировки, но когда речь идет о давлении в день матча, то для меня это всегда было слишком много. После матчей я сразу заходил в социальные сети и читал комментарии. В 90% случаев не было ничего, но если после плохой игры я натыкался на несколько комментариев с критикой, я их запоминал", – сказал Смит в комментарии The Telegraph.

К слову, голкипер всю свою непродолжительную карьеру провел в составе Саутенда. Прошлой зимой Тед едва не оказался в Тоттенхэме. Моуринью хотел видеть его в своей команде, но сделка сорвалась в последний день трансферного окна. Также Смит сыграл 9 матчей за сборные Англии разных возрастов.

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Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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