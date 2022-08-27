"Еще в феврале этого года мои агенты приехали в Амстердам, чтобы сообщить Аяксу о моем желании покинуть клуб. Я хотел встретиться с новыми вызовами и ожидал, что прибудут некоторые заинтересованные клубы. Конечно, с хорошими предложениями для Аякса.

В июне этого года я прервал свой отпуск и лично приехал, чтобы еще раз сообщить руководству Аякса, в том числе новому тренеру, о своем желании уйти и о том, чтобы они рассмотрели эту возможность. Трансферное окно тянулось, и я также получил предложение от Аякса о продлении контракта. Впрочем, я еще раз дал понять – я хочу уйти!

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На днях во время встречи с клубом я еще раз выразил свою давнюю заинтересованность в уходе, только на этот раз с серьезным предложением на столе. Аякс отказался, мотивируя это тем, что у них только 5 дней на поиски замены мне. Я не прошу просто отпустить меня, я прошу Аякс продать меня за рекордные деньги в истории Эредивизи. Я настаивал на этом с февраля, чтобы клуб мог спокойно перестроить команду.

Я был очень счастлив в Амстердаме, я выиграл титулы в Аяксе, нашел друзей и построил весомую часть своей карьеры, но теперь я твердо убежден, что готов и полон мотивации следовать своей истории и своим мечтам. Люди должны услышать меня и понимать, что моя мотивация двигает меня к счастью. Мне нужно это, чтобы продолжать выступать на высоком уровне. Аякс всегда будет в моем сердце! Надеюсь, болельщики меня поймут... Будущее футболиста – вещь совершенно неопределенная, а возможности могут быть уникальными!” – заявил Антони в интервью Фабрицио Романо.

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