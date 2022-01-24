Защитник "Божьих сыновей" Нуссаир Мазрауи рассказал о карьерных планах. Его контракт с нидерландцами рассчитан до лета этого года.

"Думаю, что шансы на то, что останусь в Аяксе, очень невысокие – 5%, возможно. Я готов к чему-то новому.

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Здесь провел целых 16 лет и думаю, что наступил подходящий момент для ухода", – цитирует Мазрауи Mundo Deportivo со ссылкой на эфир ESPN .

Заметим, марокканец является воспитанником амстердамской футбольной школы, за первую команду выступает с 2018-го. Всего Нуссаир Мазрауи провел 125 поединков, отличился 10 голами и 8 ассистами.

Уверенные выступления за Аякс, в том числе и в Лиге чемпионов, привлекли к 24-летнему защитнику внимание нескольких европейских грандов: Реала, Барселоны, Ромы и Наполи.