Вингер Зиры Салифу Сума не переберется в стан чемпионов Украины.

Переход Салифа Сума из азербайджанской Зиры в Динамо провалился. Об этом сообщает азербайджанский журналист Фуад Алакбаров.

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21-летний гвинеец выбрал другую команду для продолжения карьеры. Ею станет словенский Марибор. Клуб уже запланировал медицинский осмотр для игрока в ближайшие дни.

Напомним, что в сезоне 2024/25 Сума оформил 12 голов и 7 ассистов за 41 матч. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.

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