Защитник Борнмута Илья Забарный в ближайшее время должен перейти в ПСЖ.

ПСЖ приближается к подписанию украинского защитника Борнмута Ильи Забарного. Как сообщил журналист Алекс Крук, клубы достигли принципиального согласия по сумме трансфера – 63 миллиона евро.

Трансфер Забарного: ПСЖ апеллирует к Борнмуту, приводя пример Реала – два клуба АПЛ давят на украинца

Сейчас стороны обсуждают финальные детали сделки, в частности структуру бонусов и дополнительные условия перехода.

Ранее в прессе появлялась противоречивая информация о стоимости трансфера. СМИ сообщали, что Борнмут требовал 70 миллионов евро, тогда как ПСЖ был готов заплатить 60 миллионов плюс бонусы. Позже упоминалась сумма в 68 млн, но теперь источники говорят о 63 миллионах.

Таким образом, 22-летний центрбек сборной Украины может уже в ближайшее время стать игроком действующего чемпиона Франции. Если трансфер состоится, Забарный станет одним из самых дорогих украинских футболистов в истории.

