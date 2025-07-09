Из-за затяжных переговоров с Борнмутом ПСЖ может переключить свое внимание на защитника Фенербахче.

Долгожданный переход Ильи Забарного в ПСЖ может сорваться. Об этом сообщает foot01.

Моуринью освобождает место для Забарного – украинец уже завершил свой отпуск ради одного клуба

Парижане все еще не могут прийти к компромиссу с Борнмутом относительно цены за игрока. Такие тяжелые переговоры заставляют действующих обладателей ЛЧ искать альтернативы.

Сообщается, что более дешевым вариантом для ПСЖ может стать защитник Фенербахче Юсуф Акчичек. 19-летний турок оценивается порталом Transfermarkt в 12 миллионов евро.

Среди других запасных вариантов называют также Томаса Араужо из Бенфики. Но французский клуб все еще надеется прийти к согласию с "вишнями", чтобы подписать Забарного

ПСЖ прошел в полуфинал ЧМ, вдевятером удержав победу над Баварией – Мюнхен потерял Мусиалу и дважды забивал из офсайда