Уже несколько месяцев не утихают разговоры о будущем Ильи Забарного. Как сообщает L'Equipe, ПСЖ до сих пор сохраняет оптимизм относительно трансфера украинца, но стороны зашли в тупик.

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Издание отмечает, что переговоры ведутся негибко, что иногда приводит к недоразумениям и напряженности с разными вовлеченными сторонами. Борнмут и ПСЖ не могут договориться о бонусах.

Последнее письменное предложение парижан составляет 60 миллионов фунтов фиксировано плюс согласие оплатить солидарные взносы, установленные ФИФА (5% от трансфера, следовательно, 3 млн фунтов дополнительно). Борнмут просит добавить еще три миллиона в качестве бонусов. ПСЖ привел "вишням" пример Дина Хёйсена, которого продали в Реал за 62,5 млн евро и отказался добавлять бонусы.

Забарный до сих пор отдает предпочтение французскому клубу и не понимает, почему его трансфер затягивается. Тоттенхэм и Ньюкасл, которые готовы удовлетворить все требования Борнмута, давят на Илью. Оба клуба готовы сделать шаг, если украинец откажется от перехода в ПСЖ.

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