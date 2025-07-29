Трансфер Забарного почти готов – Романо озвучил последнее препятствие и отрицает переговоры с обладателем еврокубка
Защитник Борнмута Илья Забарный все ближе к завершению своего трансфера в ПСЖ. Эта сага длится с начала лета.
ПСЖ готов ускорить трансфер Ильи Забарного, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Парижане уже обсуждают с Борнмутом систему бонусов, что является фактически последним препятствием в данной непростой сделке.
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Сам Забарный хочет перейти только в ПСЖ. Ранее сообщали об интересе к украинцу со стороны Тоттенхэма, но на самом деле не было никаких конкретных или серьезных переговоров с действующим победителем Лиги Европы.
К слову, в прошлом сезоне Илья Забарный провел 39 матчей за Борнмут, отдал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего защитника в 42 миллиона евро. Стоит добавить, что киевское Динамо заработает 20% от будущего трансфера Забарного плюс дополнительные 5% за воспитание игрока.
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