Защитник Борнмута Илья Забарный все ближе к завершению своего трансфера в ПСЖ. Эта сага длится с начала лета.

ПСЖ готов ускорить трансфер Ильи Забарного, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Парижане уже обсуждают с Борнмутом систему бонусов, что является фактически последним препятствием в данной непростой сделке.

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Сам Забарный хочет перейти только в ПСЖ. Ранее сообщали об интересе к украинцу со стороны Тоттенхэма, но на самом деле не было никаких конкретных или серьезных переговоров с действующим победителем Лиги Европы.

К слову, в прошлом сезоне Илья Забарный провел 39 матчей за Борнмут, отдал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего защитника в 42 миллиона евро. Стоит добавить, что киевское Динамо заработает 20% от будущего трансфера Забарного плюс дополнительные 5% за воспитание игрока.

Paris Saint-Germain are prepared to accelerate for Ilya Zabarnyi as Tottenham were never concrete or in serious talks despite reports.



Zabarnyi wants PSG and add-ons structure is being discussed with Bournemouth.



Almost there. pic.twitter.com/boREv6Gl9W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2025

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