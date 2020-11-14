Трансфер Тайсона в Интернасьонал под угрозой срыва – известна причина
Потенциальный переход вингера Шахтера Тайсона в Интернасьонал может не состояться.
Как известно, Тайсон неоднократно заявлял о желании вернуться в Интернасьонал, в котором начинал свою карьеру. Это должно было произойти летом 2021 после истечения контракта с Шахтером, а СМИ уже сообщали о предварительных договоренностях.
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По информации Revista Colorada, этот трансфер теперь под вопросом, ведь инициатором перехода был экс-наставник Интернасьоналя Эдуардо Коудет, с которым бразилец имел прекрасные отношения. Недавно аргентинский специалист возглавил Сельту.
Более того, агент Тайсона Диего Дорнеллес, который когда-то открыто заявлял о возвращении вингера на родину, после ухода Коудета не стал комментировать информацию о возможном переходе своего клиента.
Заметим, Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года. За это время игрок стал одним из лидеров команды, проведя более 280 матчей в футболке дончан.
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