Трансфер Соломона в Фулхэм сорвался, – Фабрицио Романо
11:18 - Читати українською
Похоже, израильский легионер Шахтера Манор Соломон поспешил с заявлениями о переезде на Туманный Альбион.
Переход полузащитника Шахтера Манора Соломона в Фулхэм не состоится, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер инсайдер Фабрицио Романо.
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По информации журналиста, договоренность о трансфере сорвалась на 100%.
Напомним, ранее СМИ заявляли о договоренности между клубами – Шахтер должен был получить за израильтянина 7,5 млн евро плюс 15% от будущих продаж. К слову, Фулхэм по итогам сезона вышел в АПЛ.
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