Информация о переходе полузащитника Шахтера Манора Соломона в Фулхэм оказалась несколько преждевременной.

Договоренность "горняков" с новичком АПЛ на грани срыва, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Клубы еще несколько месяцев назад добились устного компромисса, а сам Соломон публично говорил о своем будущем трансфере. Впрочем, в борьбу за 22-летнего израильтянина вмешались другие клубы. Ранее упоминали Рому, Аталанту и Вильярреал.

Напомним, в январе 2019 года Шахтер отдал Маккаби П-Т 6 млн евро за Соломона. Хавбек наиграл в составе дончан 106 матчей, оформив 22 гола и 9 ассистов.

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