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Трансфер Роналду в Ювентус стал рекордным в истории Серии А

21:40 354 Читати українською
Трансфер Роналду в Ювентус стал рекордным в истории Серии А
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Ювентус подписал Криштиану Роналду, который будет защищать цвета туринского клуба в течение ближайших 4 лет. Данный переход стал самым дорогим в истории чемпионата Италии.

Переход Криштиану Роналду из Реала в Ювентус стал самым дорогим трансфером в истории итальянского футбола, сообщает Football Italia.

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Ювентус заплатит за Криштиану 100 млн евро в течение 2 лет. До этого самым дорогим игроком Серии А был Гонсало Игуаин, который в 2016 году обошелся "бьянконери" в 94 млн евро.

Напомним, по неофициальной информации, Роналду будет зарабатывать в Ювентусе 30 млн евро в год. Зарплата Игуаина, который является самым высокооплачиваемым игроком Италии, составляет 7,5 млн евро за сезон.

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