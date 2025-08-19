Трансфер Попова в Англию: источник рассказал, будет ли играть защитник Динамо в клубе сына Шевченко
Защитник Динамо Денис Попов остается в команде Александра Шовковского.
Украинский защитник Денис Попов пока останется в составе киевского клуба, сообщает ТаТоТаке.
Попов может стать партнером сына Шевченко – неожиданный трансфер лидера Динамо в Англию
По данным источника, английский Уотфорд не будет подписывать 26-летнего защитника.
Денис Попов является воспитанником Динамо. В его активе 141 матч за киевский клуб и 3 поединка в составе национальной сборной Украины. Контракт центрбека с "бело-синими" действует до лета 2026 года.
Отметим, что в системе Уотфорда выступает другой украинец – Кристиан Шевченко, который недавно подписал профессиональное соглашение с клубом.
