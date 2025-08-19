Украинский защитник Денис Попов пока останется в составе киевского клуба, сообщает ТаТоТаке.

Попов может стать партнером сына Шевченко – неожиданный трансфер лидера Динамо в Англию

По данным источника, английский Уотфорд не будет подписывать 26-летнего защитника.

Денис Попов является воспитанником Динамо. В его активе 141 матч за киевский клуб и 3 поединка в составе национальной сборной Украины. Контракт центрбека с "бело-синими" действует до лета 2026 года.

Отметим, что в системе Уотфорда выступает другой украинец – Кристиан Шевченко, который недавно подписал профессиональное соглашение с клубом.

Динамо в матче с 2 отмененными голами разбило Эпицентр – революция от Шовковского, мяч Герреро и дебют Торреса