"Честно говоря, я не знаю. Сейчас мы достаточно далеки от того, что предлагают клубы по Мудрику и что хотим мы. Разница не очень велика, но это не то, что нам нужно. Переговоры ведутся. Один клуб, другой, они договариваются, процесс идет.

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Будет ли он закрыт в этом месяце? Я не знаю. Возможно, 50 на 50, что это случится зимой. Не хочу сейчас говорить о цифрах, мы ведем дискуссии. Есть интерес со стороны некоторых английских клубов. Если верить газетам, это все представители АПЛ. Но, честно говоря, это правда, поскольку у меня был контакт со многими командами. Многие из них вовлечены в этот процесс", – отметил Палкин в комментарии The Athletic.

Напомним, что Мудрика активно сватают в Арсенал, очень заинтересованный в подписании украинца. В кампании 2022/23 наш вингер провел 18 поединков на клубном уровне за Шахтер, в которых успел отличиться 10 голами и 8 ассистами.

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