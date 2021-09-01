Трансфер Мбаппе заблокировал лично эмир Катара – его убеждали взять деньги Реала
Будущее нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе решалось не в офисах клуба.
Француз был трансферной целью Реала, который был готов заплатить за этот переход около 200 млн евро, но ПСЖ не принял предложение.
Трансферный дедлайн, лето-2021: Гризманн вернулся в Атлетико, Жерсон покинул Динамо – как это было
По информации L'Equipe, решающее слово было за эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. В правящей семьи мнения разделились: некоторые члены семьи, которой и принадлежит ПСЖ, убеждали, что стоит продать Мбаппе и получить за него солидную сумму.
В конце концов, эмир решил, что футболиста нужно оставить, поскольку "нельзя терять возможности увидеть сезон с таким волшебным трио в атаке". Очевидно, что речь идет о Мбаппе, Месси и Неймаре.
ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021