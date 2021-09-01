Француз был трансферной целью Реала, который был готов заплатить за этот переход около 200 млн евро, но ПСЖ не принял предложение.

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По информации L'Equipe, решающее слово было за эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. В правящей семьи мнения разделились: некоторые члены семьи, которой и принадлежит ПСЖ, убеждали, что стоит продать Мбаппе и получить за него солидную сумму.

В конце концов, эмир решил, что футболиста нужно оставить, поскольку "нельзя терять возможности увидеть сезон с таким волшебным трио в атаке". Очевидно, что речь идет о Мбаппе, Месси и Неймаре.

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