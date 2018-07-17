Трансфер Мансильи в Динамо под угрозой срыва

Киевское Динамо и Расинг Авельянеда не могут окончательно согласовать условия перехода нападающего Брайана Мансильи.

Киевское Динамо и Расинг Авельянеда практически договорились о годичной аренде форварда Брайана Мансильи. Однако, как сообщает Racing de Alma, стороны не могут согласовать сумму выкупа аргентинца.

Представители Сантоса встретятся с менеджерами Дерлиса

Если Динамо хотело включить в опцию выкупа сумму 4 миллиона долларов, то Расинг настаивал на 8 миллионах.

Именно поэтому переход нападающего в киевский клуб может не состояться. Между тем, в аргентинском клубе начали решать вопрос трудоустройства другого нападающего – Пабло Куадры.