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Трансфер Мансильи в Динамо под угрозой срыва

20:20 92 Читати українською
Трансфер Мансильи в Динамо под угрозой срыва
Браян Мансилья / соцсети

Киевское Динамо и Расинг Авельянеда не могут окончательно согласовать условия перехода нападающего Брайана Мансильи.

Киевское Динамо и Расинг Авельянеда практически договорились о годичной аренде форварда Брайана Мансильи. Однако, как сообщает Racing de Alma, стороны не могут согласовать сумму выкупа аргентинца.

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Если Динамо хотело включить в опцию выкупа сумму 4 миллиона долларов, то Расинг настаивал на 8 миллионах.

Именно поэтому переход нападающего в киевский клуб может не состояться. Между тем, в аргентинском клубе начали решать вопрос трудоустройства другого нападающего – Пабло Куадры.

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